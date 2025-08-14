FOTO Velika gužva u smjeru Kaštela. Kolona na izlazu iz Splita

Jutros oko 9:30 sati na raskrižju Širina u Solinu dogodila se teška prometna nesreća u kojoj su sudjelovali osobni automobil i motocikl.

Prema prvim informacijama, vozač motocikla zadobio je ozljede opasne po život, a naknadno je Policijska uprava splitsko-dalmatinska javila da je preminuo u splitskoj bolnici.

Policija provodi očevid kako bi utvrdila okolnosti i uzrok nesreće. Za vrijeme trajanja policijskog postupka promet na raskrižju Širina odvija se jednom prometnom trakom, uz regulaciju policijskih službenika.

Vozačima se savjetuje strpljenje i oprez. Zbog prometne nesreće, ali i zbog velikog priljeva vozila, stvorila se velika gužva iz smjera Splita prema Solinu i Kaštelima. Gužva je prisutna i prema Dugopolju, ali je puno veća u smjeru Kaštela.