FOTO Velika gužva na brzoj cesti Solin – Klis u smjeru Splita: Kilometarska kolona usporava promet

Na brzoj cesti Solin – Klis u smjeru Splita jutros je došlo do stvaranja velike prometne gužve. Prema dojavama vozača i izvještajima s terena, formirala se kilometarska kolona koja značajno usporava ulazak u grad.

Promet teče otežano, a vozačima se savjetuje strpljenje i oprez zbog mogućih naglih kočenja. Posebno se upozorava na zadržavanje sigurnosnog razmaka i izbjegavanje naglih promjena prometnih traka.

"Već dvadeset minuta stojim praktički na istom mjestu. Kasnim na posao, a čini se da kraja koloni nema", kazao je Ivan iz Splita, koji se zatekao u gužvi.

"Ovo je svakodnevni problem. Gužve su postale neizdržive, pogotovo ujutro kada svi idu prema gradu. Nadam se da će se uskoro nešto riješiti", dodala je vozačica Marija iz Solina.

"Put od pet minuta pretvorio se u pola sata čekanja. Svi su nervozni, trube, a to dodatno stvara kaos", rekao nam je Ante, jedan od vozača u koloni.

Tek kasnije dolazi do normalizacije prometa?

Apeliraju se vozači da prate prometnu signalizaciju i budu strpljivi, a onima koji to mogu preporučuje se korištenje alternativnih pravaca kako bi se izbjeglo dulje čekanje.

Do normalizacije prometa moglo bi doći tek kasnije tijekom dana, no za sada se očekuje nastavak pojačanog priljeva vozila prema Splitu.