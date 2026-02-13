FOTO Velika akcija hrvatske policije: Zaplijenili arsenal oružja, među osumnjičenima i policajac

Da je riječ o opsežnoj policijskoj operaciji, moglo se naslutiti još u četvrtak kada je osječko-baranjska Policijska uprava objavila da, u suradnji s osječkim Općinskim državnim odvjetništvom, provodi završne radnje kriminalističkog istraživanja nad deset osoba s područja županije. Ubrzo se neslužbeno doznalo da je fokus istrage ilegalna trgovina oružjem.

Pravi razmjeri akcije, koja je bila završnica šestomjesečne istrage, postali su jasni dan kasnije na konferenciji za medije, gdje je policija predstavila zaplijenjene predmete i detalje o osumnjičenima.

U sklopu akcije pod nazivom “Colt 45”, jedne od najvećih zapljena oružja na području Osječko-baranjske županije, uhićene su tri osobe, dok je ukupno njih deset obuhvaćeno istragom. U akciji je sudjelovalo 50 policajaca koji su, temeljem naloga Županijskog suda u Osijeku, pretražili 14 objekata i 18 vozila.

Popis zaplijenjenih predmeta je opsežan i ne odnosi se samo na raznovrsno oružje, od kojeg je dio završavao na crnom tržištu, već i na drogu i novac.

Kako je naveo načelnik osječko-baranjske kriminalističke policije Krunoslav Patača, oduzeto je 41 puška, jedna automatska puška, strojnica, 25 pištolja, devet optičkih uređaja, 130 spremnika streljiva, 21 prigušivač, raketni bacač, 12,7 kilograma baruta, 11.688 komada raznog streljiva, 93,9 grama kokaina, 932 grama marihuane te više od 150 različitih dijelova oružja.

Tijekom dana tri osobe, u dobi od 34 do 62 godine, bit će predane pritvorskom nadzorniku i ispitane u Općinskom državnom odvjetništvu u Osijeku. Riječ je o osobama s područja Belišća, Donjeg Miholjca i Osijeka, od kojih su neki već bili poznati policiji.

Sumnjiči ih se za ukupno deset kaznenih djela, uključujući protuzakonito posjedovanje, izradu i nabavu oružja i eksploziva te neovlaštenu proizvodnju i promet drogama. Za dvije osobe utvrđeno je da su djelovale povezano, dok su ostali bili kupci ili su povremeno dolazili radi popravka i preinaka oružja.

Policija je otkrila i slučajeve prodaje oružja, uključujući nekoliko komada visoke kvalitete koje su osumnjičenici sami izrađivali u improviziranim radionicama. Pet osoba iz istrage imalo je dozvole za posjedovanje oružja i bili su članovi lovačkih udruga.

Među osumnjičenima je i jedan policijski službenik, koji je odlukom načelnika Policijske uprave udaljen iz službe, a protiv njega će biti pokrenut i disciplinski postupak, potvrdio je zamjenik načelnika osječko-baranjske policije Darijo Premec.

“Zatekla nas je količina zaplijenjenog oružja. Nije riječ o zaostalom ratnom naoružanju, nego o oružju koje je netko namjeravao koristiti. Ovakvu zapljenu nismo imali godinama, možda još od razdoblja neposredno nakon Domovinskog rata”, poručio je Premec.