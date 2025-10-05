FOTO Tisuće Splićana stigli na Race for the Cure unatoč lošem vremenu

Oblačno i vjetrovito nedjeljno jutro nije spriječilo Splićane da se u velikom broju odazovu humanitarnoj utrci Race for the Cure, koja se danas održava povodom Nacionalnog dana ružičaste vrpce.

Na ovogodišnje izdanje prijavilo se gotovo 5000 sudionika koji su stigli na Rivu, a već je prikupljen rekordan iznos od 70.000 eura. Sredstva će biti usmjerena na kupnju magnetne rezonance za KBC Split – prve takve u javnom zdravstvu u Hrvatskoj, namijenjene prvenstveno onkološkim pacijentima.

Cijeli protekli tjedan u Splitu bio je u znaku Pink vrpce. Sve je počelo velikim flashmobom na Rivi, nastavilo se spektakularnim dron showom, a vrhunac kampanje bila je tradicionalna instalacija ružičaste vrpce sa zvonika sv. Duje.

Iako vrijeme ne ide na ruku organizatorima, atmosfera u gradu je vedra i puna optimizma. Sudionici trče, hodaju i bodre jedni druge pod porukom zajedništva i podrške svima koji se bore protiv raka dojke.

Utrka se odvija u sklopu obilježavanja Nacionalnog dana ružičaste vrpce, posvećenog prevenciji i ranom otkrivanju raka dojke, a Split još jednom pokazuje koliko srce ima kada je riječ o humanosti i solidarnosti.