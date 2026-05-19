FOTO Puknuo je most na granici s BiH, prijelaz zatvoren

Na graničnom prijelazu Gradiška tijekom noći došlo je do oštećenja mosta zbog čega je sav promet obustavljen, potvrđeno je iz HAK-a.

Iz Hrvatskog autokluba potom su izvijestili da je zbog oštećenja mosta između graničnih prijelaza Stara Gradiška u Hrvatskoj i Bosanska Gradiška u Bosni i Hercegovini promet do daljnjega prekinut.

Kako piše Klix.ba, na starom graničnom prijelazu Gradiška urušio se dio zaštitne ograde mosta, zbog čega je onemogućeno kretanje vozila i pješaka. Prema prvim informacijama, konstrukcija je popustila pod zasad neutvrđenim okolnostima, što je predstavljalo ozbiljan sigurnosni rizik.

S obzirom na veliki promet teretnih i osobnih vozila preko ovog graničnog prijelaza, očekuju se veće gužve i zastoji u prometu.