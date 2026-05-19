Čitateljica ogorčena prizorima smeća na Plokitama: "Ovo je uz tržnicu i dječje igralište"

Nezadovoljstvo stanjem javnih površina u Splitu ponovno je izazvalo reakcije građana. Redakciji se javila čitateljica Paula s Plokita koja je poslala fotografije smeća u blizini tržnice i dječjeg igrališta.

"Nažalost, ovo su još uvijek uobičajeni prizori u našem gradu. Kad se nalaze kod tržnice i dječjeg igrališta, onda je stvar još žalosnija. Bojim se kako će biti još i gore. Imamo novog direktora Čistoće, novu direktoricu Parkova i nasada, ali očito nam nove “metle” još uvijek bolje ne metu", ogorčeno je poručila čitateljica.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Građani već dulje vrijeme upozoravaju na problem otpada i održavanja javnih površina u pojedinim splitskim kvartovima, a fotografije s Plokita ponovno su otvorile pitanje komunalnog reda i učinkovitosti gradskih službi.