(FOTO) PRVA GODINA RADA Navala u Mallu: Splitski street food posjetitelje časti besplatnom hranom!

Većina posjetitelja trgovačkog centra na splitskim Mejašima centra Mall of Split ne zaobilazi ni njegov 'food court'. Smjestili su se tamo razni lanci brze prehrane, a među njima i THE FOOD SHACK. Ne možemo ga nazvati fast foodom jer to zapravo - i nije.

"Ne možemo ga nazvati fast food, nego street food. Posao me često vodio u Španjolsku i Portugal, pa sam se ugledao u njihove street foodove u food courtima. To mi je dalo ideju - što bih mogao napraviti, kakvu spizu koristiti. Riječ je o sastojcima poput junetine kontroliranog porijekla, sireva, bublice za nas radi pekara,...", kazao nam jedan od suvlasnika ugostiteljskog objekta Svjetlan Perko.

Upravo ovaj street food odlučio je na vrlo zanimljiv način proslaviti prvu godinu rada, pa danas od 12 do 16 sati, sve posjetitelje časti besplatnom hranom koja je, dodaju iz ovog street fooda, bolja i drugačija nego što je bila.

