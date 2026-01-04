FOTO Prijenosni kemijski WC 'zaronio' u more na rivi

Radoznalim šetačima na makarskoj rivi danas je pažnju plijenio neobičan prizor. Među uredno vezanim brodicama, smjestio se objekt koji na prvi pogled više podsjeća na podmornicu nego na plovilo.

Riječ je, naravno, o prijenosnom kemijskom WC-u koji je izgleda tijekom jače bure završio u moru, porinut najvjerojatnije bez dozvole kapetanije, ali s jasnom ambicijom da započne novu pomorsku karijeru, piše portal Pod Biokovom. Od tada mirno pluta, savršeno uklopljen među okolne brodice, kao da je oduvijek tu.

Njegov oblik, koji podsjeća na kombinaciju podmornice i kemijskog WC-a, daje mu posebnu atraktivnost. Turisti ga gledaju s nevjericom, domaći s osmijehom, a fotoaparati i mobiteli ne miruju. Poseban detalj je i jasno istaknut broj telefona za najam, pa ako se nekome svidi dizajn i plovnost, kontakt je već tu.