FOTO Poznata imena domaćeg nogometa došla u Split pratiti dječji turnir 'Prvi koraci'

Predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Marijan Kustić i tehnički direktor Stipe Pletikosa posjetili su 21. izdanje međunarodnog dječjeg nogometnog turnira „Prvi koraci“, koji se ove godine održalo od 16. do 19. listopada na terenima u Splitu, Dugopolju, Trogiru i Solinu.

Na turniru je sudjelovalo 148 ekipa i više od 2000 mladih nogometaša i nogometašica u dobi od devet do četrnaest godina, raspoređenih u šest muških i jednoj ženskoj kategoriji.

Među brojnim sudionicima ističu se i poznata imena europskog i domaćeg nogometa — Lazio, Roma, Dinamo, Hajduk, Osijek, Lokomotiva, Istra 1961, Gorica i mnogi drugi klubovi koji su okupili buduće nogometne nade.