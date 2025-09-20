FOTO Pogledajte tko je sve u svečanoj loži na Poljudu

Danas u 17 sati na rasporedu je jedan od najvažnijih susreta hrvatskog nogometa. Hajduk Split na Poljudu dočekuje Dinamo Zagreb u sedmom kolu SuperSport HNL-a, a napetosti rastu kako među navijačima, tako i u prometu diljem grada.

Ovo je prvi veći obračun Hajduka i Dinama u ovoj sezoni, a ulog je velik. Momčadi su trenutačno izjednačene na vrhu tablice, što susret čini ključnim u borbi za vodeću poziciju. Očekuje se pun Poljud i gromoglasna podrška navijača s obje strane.

Derbi Hajduka i Dinama ni ovoga puta nije prošao bez posebnih gostiju na Poljudu. Dok su tribine krcate navijačima u bilim bojama, u svečanoj loži okupila se elita iz sportskog, političkog i javnog života.

U prvim redovima mogu se vidjeti bivši i sadašnji Hajdukovi igrači, legende kluba koje su došle pružiti podršku “Bilima”. Uz njih, u loži su i predstavnici HNS-a, sportski djelatnici, ali i brojna poznata lica iz javnog života.