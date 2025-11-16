FOTO I VIDEO Ogroman red: Besplatni sladoled i rekordna sezona: Gelateria Emiliana zatvorila sezonu

Gelateria Emiliana i ove je godine privukla veliki broj Splićana na svom tradicionalnom zadnjem danu sezone, kada sve goste časte besplatnim sladoledom. Kao i prethodnih godina, stvorili su se dugački redovi građana koji su došli ispratiti sezonu i uživati u popularnim okusima.

Za DalmacijaDanas, sezonu je rezimirao voditelj slastičarnice, Ljirin Bajrami.

“Ovo je bila naša najbolja sezona ikad”

– Pozdrav svima iz Gelaterije Emiliana. Kao i svake godine, došao je kraj sezone i vrijeme je da se i mi malo odmorimo. Zadnji dan nam je uvijek najposebniji, a i ove je godine bio najbolji dan za nas u cijeloj sezoni. Želim iskreno zahvaliti svim našim domaćim gostima – oni su zaslužni za sve što smo danas. Bez njih ne bismo bili ovako poznati, jer nikada nisam radio reklame, nisam imao Instagram ni društvene mreže. Samo su oni izgradili ono što je Emiliana danas, kazao je Bajrami.

Dodaje kako je sezona bila povijesna.

– Iskreno, ovo je bila najbolja sezona ikad za nas. Od 2019. do danas, nijedna se ne može usporediti s ovom. Cijena kugle nije se mijenjala zadnje tri godine – ostala je 2,5 eura – a sve radimo domaće.

Najavljene velike novosti za sljedeću godinu

Iduće godine planiraju puno novih iznenađenja.

– Sljedeća sezona donosi mnogo novih stvari. Ne želim još otkrivati detalje, o tome ćemo više govoriti na proljeće. No mogu reći da pripremamo puno noviteta iz Gelaterije Emiliana, najavio je.

Radni tim ostaje isti.

– Svi naši radnici su domaći i ista smo ekipa već više od pet godina. Oni nisu samo zaposlenici – oni su dio obitelji. Kod nas nema “radnika”, kod nas ima obitelj, kaže.

Otvaranje 1. ožujka – bez obzira na vremenske uvjete

Na pitanje hoće li se zbog velike potražnje sezona iduće godine možda otvoriti ranije, Bajrami odgovara:

– Kao i svake godine, otvaramo 1. ožujka. Nama trebaju ova tri mjeseca priprema. Idemo u Italiju na edukacije, šaljemo strojeve na servis, obnavljamo i osvježavamo prostor. Želimo da sve bude savršeno za novu sezonu. A kada otvorimo – ne zatvaramo. Kiša, sunce, vjetar… kod nas zatvaranja nema od prvog dana do kraja sezone.

Snažna poruka Splićanima: “Vi ste nas napravili kraljevima”

Bajrami nije skrivao emocije:

– Kad pričam o našim gostima, odmah se naježim. To su ljudi koje najviše volim. Oni su me prihvatili kao svog, i zbog njih se osjećam kao kralj. Oni su od nas napravili ono što jesmo. Nemam im riječi zahvalnosti. Hvala vam puno i vidimo se na proljeće.