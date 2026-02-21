FOTO Nevjerojatni zalazak sunca obojao splitsko nebo u ružičasto

Današnji zalazak sunca nikoga nije ostavio ravnodušnim. Nebo je odjednom bilo obojano ružičastim nijansama, što je stvorilo dojmljiv prizor, pogotovo pogled na Mosor koji je bio osvijetljen ružičastom svjetlošću.

Za one koji su ga vidjeli, trenutak je bio poput malog čuda prirode u svakodnevnom životu Splita.

Subota je bila prvi stabilan dan nakon mnogo vremenski nestabilnih dana koji su Split gurnuli u tminu i sivilo s mnogo kiše. Temperature u Dalmaciji su danas bile od 10 do 15°C, sve uz tramontanu.

Sutra će biti još sunčanije s manje vjetra i toplije.