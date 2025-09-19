FOTO Miroslava je opet zvijezda Lige prvaka

Završeno je prvo kolo Lige prvaka, najpoznatijeg klupskog nogometnog natjecanja na svijetu. Prenose ga brojne televizije, a među njima je i TNT Sports, koji ima ispostave u brojnim zemljama. Među njima je i Meksiko, čija je voditeljica Miroslava Montemayor (35) ponovno postala hit na društvenim mrežama, piše Index.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Prvi put je pažnju privukla u veljači 2025. godine kada je na svom Instagramu podijelila u kakvoj je haljini vodila emisiju Lige prvaka. U objavi je tada napisala: "Neodoljiva sam. Mislim da ste bacili oko."

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Miroslava Montemayor (@miroslavamont)

Vodeći emisije Lige prvaka u svojoj zemlji, Montemayor je početkom nove sezone ponovno popularna na društvenim mrežama, koje i sama koristi. Na Instagramu ima više od milijun pratitelja, a na X-u više od 300 tisuća.

Tko je Miroslava Montemayor?

Miroslava Montemayor je meksička voditeljica, poduzetnica i bivša misica. Rođena je 5. siječnja 1990. u Monterreyu, u saveznoj državi Nuevo León u Meksiku. Karijeru je započela kao misica prije nego što je prešla u sportsko novinarstvo.

Studirala je na sveučilištu Nuevo León (UANL), gdje je 2011. osvojila titulu Señorita UANL, a 2012. bila prva pratilja na izboru Nuestra Belleza Nuevo León. Godine 2013. predstavljala je Meksiko na izboru za Miss International u Japanu.

U novinarstvu je počela 2014. godine kada je radila na TV Azteca Noreste, gdje je pratila velike događaje poput Pro Bowla i Super Bowla, spektakla američkog nogometa. Godine 2015. prešla je na ESPN, gdje je vodila španjolsku verziju emisije NFL Live i sudjelovala u programu Los Capitanes.

Kasnije je vodila SportsCenter na španjolskom jeziku te emisiju Otra Ronda, pokrivajući turnire poput Mexican Opena, Los Cabos Opena, Super Bowla LI i Svjetskog prvenstva u Rusiji 2018. godine. Nakon što je 2019. napustila ESPN, Montemayor je postala jedno od zaštitnih lica Lige prvaka na TNT Sports México, gdje i dalje vodi prijenose najvećih nogometnih natjecanja.

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Miroslava Montemayor (@miroslavamont)

Pogledajte ovu objavu na Instagramu. Objavu dijeli Miroslava Montemayor (@miroslavamont)