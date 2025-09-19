FOTO Interventna policija je kod hotela Lav

Uoči večerašnjeg derbija Hajduka i Dinama, splitske ulice pod budnim su okom policije. Najjače snage interventne jedinice raspoređene su na prilazima hotelu Lav, gdje su smješteni igrači zagrebačkog Dinama.

Policajci nadziru sve prilaze, a na terenu su i specijalna vozila.

Istodobno, gradom i dalje odjekuje navijački karusel koji je Torcida pokrenula s Lovrinca prema centru. Kolonu motora i automobila prate pjesma i baklje, a veća gužva stvorila se kod kafića Krom, gdje se na obližnjem raskrižju dogodila prometna nezgoda u kojoj su sudjelovali osobni i policijski automobil.