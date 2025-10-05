FOTO I VIDEO Spektakl na vjenčanju u Dubrovniku: Latino plesačice i izbor za Miss Wedding

Veliki "Festivo show" obilježio je vjenčanje održano u hotelu Adria u Dubrovniku. Uzvanike su oduševile latino plesačice, a plesni podij dodatno je zapalila mladenka Gabriela, koja je s osmijehom predvodila ritmove i potaknula sve na ples.

U sklopu programa održan je i izbor za Miss Wedding, a laskavu titulu jednoglasno je ponijela kuma Jozefina, čiji je nastup izazvao burne ovacije uzvanika.

Za vrhunac večeri pobrinuo se Festivo, popularni glazbeni bend iz Splita, koji je atmosferu doveo do usijanja uz energične izvedbe poznatih hitova.

U glazbenom dijelu pridružili su im se i Foot Loose te Simple the Beast, dok je sve dodatno zaokruženo atraktivnim foto sessionom u svečanoj sali.