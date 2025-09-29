FOTO I VIDEO 200 volontera pošumljavalo požarište u Medenoj kraj Trogira u novoj akciji Boranke

Oko dvije stotine volontera i izviđača, ovu je subotu provelo radno, sadeći novu šumu u naselju Medena u općini Seget kraj Trogira, na mjestu gdje je veliki šumski požar prošlo ljeto u svega nekoliko minuta progutao nekoliko hektara šume i zelenila. Time je obilježena druga ovogodišnja, a ukupno 46. po redu akcija pošumljavanja požarišta u projektu Boranka, najvećem europskom volonterskom projektu pošumljavanja požarišta, koji se ove godine održava osmu godinu zaredom.

Savez izviđača Hrvatske, Hrvatske šume, Hrvatska gorska služba spašavanja i Ravnateljstvo civilne zaštite, glavni su organizatori kampanje Boranka, a uz njih, domaćini na ovoj akciji, bili su Odred izviđača Trogir, DVD Seget Vranjica i Hotel Medena.

Njima su se u akciji pridružili volonteri Gradskog društva Crvenog križa Trogir, brojni učenici i nastavnici Srednje škole Ivana Lucića Trogir, Osnovne škole Petra Berislavića iz Trogira, Prirodoslovne škole Split, Škole za dizajn, grafiku i održivu gradnju Split te zaposlenici tvrtki partnera EuroCompany 99, HENKEL i DM.

Prema preporuci struke iz Hrvatskih šuma, na lokaciji su se sadile isključivo autohtone vrste drveća i to mješovito, bjelogorica i crnogorica, od čega hrast medunac, čempres, pinija i primorac. Posađene sadnice vatrogasci iz DVD Seget Vranjica su odmah zalijevali kako bi im pomogli dočekati prve kiše. Tako su vatrogasci prvo pomogli u gašenju požara, onda u sadnji novih stabala, a zatim i u zalijevanju istih.

"Drago mi je da ovdje vraćamo šumu jer požar koji je ovdje ovo sve uništio u par minuta je bio strašan. Mi vatrogasci smo s našim kopnenim snagama odmah izašli na teren, ali bez pomoći naših pilota i avijacije, koji su vrlo brzo priskočili u pomoć i pomogli nam u obuzdavanju vatrene stihije, požar bi se vjerojatno proširio i na naselje i uništio puno više. Sva sreća pa nismo imali žrtava. Koliko znamo, požar je bio podmetnut, ali čuli smo da su počinitelja nasreću brzo uhvatili. Mi vatrogasci smo uvijek spremni i na raspolaganju, samo se možemo nadati da će ovakvih suludih djela podmetanja požara biti čim manje", izjavio je Dino Bošnjak, vatrogasac iz DVD Seget Vranjica.

Na akciji su svim volonterima osigurane sadnice, radne rukavice, alat za sadnju, stručni nadzor stručnjaka Hrvatskih šuma, voda, sendviči i voće. Grad Trogir pomogao je u besplatnom prijevozu volontera na sadilište.

Nakon ove akcije, sljedeće tri velike akcije pošumljavanja održat će se prve tri subote u listopadu gdje će se pošumljavati požarište na Šubićevcu u Šibeniku.

Podsjetimo, kampanja Boranka do sada je okupila više od 12,500 volontera iz čitave Hrvatske, ali i inozemstva, a ukupno su na požarištima u okolici Splita, Solina, Makarske, Trogira, Zadra i Šibenika izviđači i drugi volonteri Boranke do sada posadili više do 130 000 novih stabala u sadnicama, sjemenu i žiru. Time je Boranka postala najveća europska volonterska akcija pošumljavanja požarišta i sjajan primjer kako okupiti brojne volontere, institucije i organizacije u obnovi prirode.

U organizaciji Boranke sudjeluju i brojne institucije koje pružaju podršku izviđačima i drugim volonterima - Hrvatske šume, HGSS, Ravnateljstvo civilne zaštite, Crveni križ. Glavni sponzori ovogodišnje Boranke su Raiffeisen banka, Radenska Adriatic, EuroCompany 99, Henkel, DM, Generali osiguranje, Fina, Endava i Dacia.

Boranku kao pokrovitelji već godinama podržavaju Europski parlament, Ministarstvo poljoprivrede, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Ministarstvo vanjskih i europskih poslova, Američka gospodarska komora, Veleposlanstvo Kanade, UHDDR, agencija IMAGO, agencija HEARTH, Svjetska skautska fondacija (World Scout Foundation) te Njemačko-hrvatska industrijska i trgovinska komora.