FOTO Hana Huljić objavila rijetku fotografiju s Grašom. Ovo nitko nije očekivao

Hana Huljić na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju koja je u kratkom roku privukla veliku pažnju pratitelja.

Na objavljenoj slici ona i Petar Grašo stoje zagrljeni, okrenuti leđima prema kameri. Bez poziranja i suvišnog glamura, prizor odiše intimom i spontanošću. Hana je naslonila glavu na Petrovo rame, dok je on grli oko struka, a upravo je ta jednostavna gesta izazvala brojne reakcije.

Fotografija je ubrzo prikupila tisuće lajkova, a u komentarima su se nizale emotivne poruke podrške. “Predivna fotografija, sve govori bez riječi”, “Samo ljubav” i “Čuvaj je, Grašo” samo su neke od poruka koje su pratitelji ostavili ispod objave.

