FOTO Dušica Radojčić (Možemo!) prijavila splitske tvrtke zbog protuzakonitog odlaganja građevnog otpada

Saborska zastupnica Dušica Radojčić jučer je Državnom odvjetništvu u Splitu podnijela kaznenu prijavu protiv tvrtki Dom Commerce d.o.o., SAN-GRA d.o.o. i nepoznatih počinitelja zbog masovnog ilegalnog odlaganja građevinskog otpada na četiri lokacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji.

Kaznenu prijavu Radojčić je podnijela protiv tvrtke Dom Commerce s obzirom da je DIRH utvrdio da ta tvrtka koja dovozi otpad na ilegalni deponij ne posjeduje dozvolu za gospodarenje otpadom te je pokrenut prekršajni postupak i izdano rješenje o uklanjanju 63 tisuće m3 zemlje, no taj otpad do danas nije uklonjen.

DIRH je utvrdio i da je tvrtka SAN-GRA nepropisno odlagala građevni otpad, da se radi o 10.000 kubika te su pokrenuli prekršajni postupak. Niti taj otpad nije do danas uklonjen.

Od prošlog ljeta Odbor za zaštitu okoliša i prirode, na čijem je čelu Radojčić, na temelju prijava građana radi na tim slučajevima, prijavljujući ilegalne aktivnosti Državnom inspektoratu, ali postupanja inspektorata nisu zaustavila počinitelje niti je otpad uklonjen.

Prošli tjedan Radojčić je otišla na četiri lokacije u Splitsko-dalmatinskoj županiji: jedno odlagalište nalazi se na području Solina, drugo u Kaštel Sućurcu, treće na području Grada Splita i četvrto na području grada Omiša, a prizori su šokantni. “Ne smijemo više šutke promatrati kako se beskrupulozni kriminalci bogate uništavajući okoliš i prirodu te narušavajući zdravlje ljudi. Kriminalce treba tretirati i kažnjavati kao kriminalce. Ovu sam kaznenu prijavu podnijela zato da ljudima primjerom pokažem da takve zločine protiv okoliša i zajednice treba prijaviti", rekla je Radojčić.

Prema Kaznenom zakonu, čl. 196 (2), “tko protivno propisima odbacuje, odlaže, skladišti, obrađuje ili prevozi otpad ili posreduje u tome ili s njim uopće gospodari ili postupa na način koji može trajnije ili u znatnoj mjeri ugroziti kakvoću zraka, tla, podzemlja, vode ili mora, ili u znatnoj mjeri ili na širem području ugroziti životinje, bilje ili gljive, ili ugroziti život ili zdravlje ljudi, kaznit će se kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina”.

U Odbor za zaštitu okoliša i prirode prispjele su u ljeto 2025. prijave o ilegalnim odlagalištima građevinskog otpada na različitim lokacijama u Splitsko-dalmatinskoj županiji, a posebno zanimanje pobudila je njihova međusobna blizina, ponavljanje imena iste građevinske tvrtke Dom Commerce d.o.o. u dva slučaja te činjenica da u blizini postoji legalni deponij građevinskog otpada.

“Ne radi se o hrpi građevnog otpada u jarku, već desecima tisuća kubika na zemljištima u privatnom vlasništvu. Biznis je uigran i počinitelji se ničega ne boje jer se otpad istovaruje usred dana s teškom mehanizacijom i velikim brojem teških kamiona koji dovoze otpad, i poput mafijaša prijete. Isti obrazac koristi se po cijeloj Hrvatskoj i poprimio je zastrašujuće razmjere”, rekla je Radojčić.

“Odbacivanjem otpada u okoliš zarađuje se masno, zarade su velike na račun zdravlja stanovnika, okoliša i prirode, radi se o unosnom biznisu, a kriminalni lanac obuhvaća vlasnike zemlje, prijevoznike i građevinske tvrtke. Beskrupulozni kriminalci našli su način za zaradu na štetu okoliša i zdravlja ljudi, pa ih treba tretirati i kažnjavati kao kriminalce za kaznena djela, a ne samo za prekršaje jer plaćanje kazni za prekršaje dio je njihova poslovnog modela i potpuno je neučinkovito s obzirom na milijunske zarade”, rekla je zaključno Radojčić.