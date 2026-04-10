FOTO Drama na naplatnim kućicama u Zagvozdu: automobil planuo pred vozačima

Na naplatnim kućicama u Zagvozdu danas je došlo do požara na osobnom automobilu, a prizori s mjesta događaja pokazuju gust crni dim koji se širio iz vozila.

Prema fotografijama, automobil se zapalio tik uz kućice za naplatu, a vozači koji su se zatekli na mjestu događaja zaustavljali su vozila i izlazili kako bi vidjeli što se događa.

Na terenu su ubrzo intervenirale žurne službe koje su stavile požar pod kontrolu.

Za sada nema informacija o ozlijeđenima, a promet se odvijao otežano dok je trajala intervencija i uklanjanje vozila.