FOTO Djevojka otišla na botox, faca joj se cijela izdeformirala

Neregistrirani botox preparati i nestručne osobe koje nude estetske zahvate često u neuvjetnim prostorima predstavljaju ozbiljnu prijetnju zdravlju pacijenata. Bosanskohercegovačke institucije ne ulažu mnogo truda u zaustavljanje crnog tržišta ove rastuće industrije, piše BiH portal Crna hronika.

„Nemojte me gledati, prepast ćete se,” vrisnula je 47-godišnja Azra kad se pogledala u ogledalo. Njeno je lice bilo otečeno do neprepoznatljivosti, a oči su joj se zatvorile. Prstima je raširila kapke da bi vidjela.

„Daj, okreni se, okreni se! Što se događa?” panično su je dozivali članovi obitelji.

„Okrećem se… muk“, prisjeća se Azra pakla nakon estetskih tretmana za korekciju podočnjaka i bora, koje je obavila tijekom ljeta kod jednog liječnika iz Sarajeva.

Prema informacijama Centra za istraživačko novinarstvo (CIN), Azra je nekoliko dana kasnije završila na hitnoj pomoći s deformacijom lica. Doktor joj u vrijeme tretmana nije rekao koja joj je sredstva ubrizgao. Godinama koristi botoks koji Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH nije odobrila za korištenje.

Azra nije znala ni da spomenuti liječnik nema dozvolu za obavljanje estetskih procedura. Vjerovala je u njegovo znanje i profesionalnost pa nije postavljala pitanja ni kada nije dobila račun nakon plaćanja u njegovoj privatnoj stomatološkoj ordinaciji.

Tržište u BiH je preplavljeno neregistriranim ilegalno uvezenim preparatima za estetske tretmane. Razni botoksi, fileri i serumi lako se naručuju preko interneta. Koriste ih liječnici, frizeri i kozmetičari za tretmane po pristupačnim cijenama u nelicenciranim privatnim ordinacijama i neadekvatnim medicinskim uvjetima salona za ljepotu i privatnih stanova. Neki nude i brze polusatne edukacije na pacijentima-modelima koji tako dobivaju još jeftiniji tretman, a polaznici upitne certifikate.

„Kombinacija njihova neznanja i pohlepe je strašna i pogubna za pacijente. To je kazneno djelo,” smatra doktorica Amela Karabeg.

Azra danas rijetko izlazi sama, loše spava i teško prihvaća svoj odraz u ogledalu. Svoju priču odlučila je podijeliti s javnošću, uz uvjet da joj se prekrije dio lica.

