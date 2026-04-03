Filip Jurišić u borbi za medalju u Palma de Mallorci

Filip Jurišić, jedriličar splitskog Mornara, jedini je od naših natjecatelja u klasi ILCA 7 na regati Trofeo Princesa Sofia u Palma De Mallorci ušao u sutrašnji "medal race", odnosno utrku za medalje.

Nakon jedanaest ovotjednih plovova, Hvaranin Filip Jurišić je bio 9., a s obzirom na nova pravila, u subotnja dva plova još uvijek ima izgleda za osvojiti medalju.

Od ostalih hrvatskih jedriličara u ovoj klasi, Bruno Gašpić iz Labuda završio je na 18. mjestu, Tonči Stipanović (Mornar) na 29., Antun Tomašević (Mormar) je bio 99., Božidar Golubić (Mornar) 103…