Close Menu

Filip Jurišić šesti na prestižnoj regati u Palma De Mallorci

Hvaranin i član splitskog Mornara

Filip Jurišić završio je na šestom mjestu prestižne regate Trofeo Princesa Sofia u Palma De Mallorci.

Hvaranin i član splitskog Mornara jedini je od hrvatskih predstavnika ušao u finalni "medal race" u klasi ILCA 7 i tako nastavio dobar niz nakon odličja osvojenih na regatama na Kanarskim otocima krajem prošle u početkom ove godine. 

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Filip Jurišić predstavljao je Hrvatsku u klasi ILCA 7 i na Olimpijskim igrama u Parizu, a to mu je cilj i za Los Angeles 2028.

Moja reakcija na članak je...
Ljubav
0
Haha
0
Nice
0
What?
0
Laž
0
Sad
0
Mad
0