Filip Jurišić šesti na prestižnoj regati u Palma De Mallorci

Filip Jurišić završio je na šestom mjestu prestižne regate Trofeo Princesa Sofia u Palma De Mallorci.
Hvaranin i član splitskog Mornara jedini je od hrvatskih predstavnika ušao u finalni "medal race" u klasi ILCA 7 i tako nastavio dobar niz nakon odličja osvojenih na regatama na Kanarskim otocima krajem prošle u početkom ove godine.
Filip Jurišić predstavljao je Hrvatsku u klasi ILCA 7 i na Olimpijskim igrama u Parizu, a to mu je cilj i za Los Angeles 2028.
