Fenomen koji pogađa milijune ljudi: Što je biofobija?

Iako mnogi znanstvenici naglašavaju koristi boravka u prirodi za zdravlje i dobrobit ljudi, sve veći broj ljudi u stvarnom svijetu doživljava nešto sasvim drugačije: intenzivan strah, odbojnost ili neugodu prema životinjama i prirodnim okruženjima, što se u znanstvenoj literaturi naziva biofobija.

Ova pojava opisuje negativan odnos prema prirodi, od straha prema određenim vrstama poput zmija i paukova, do općenitog odbijanja boravka u prirodnim okruženjima. To nije samo neugodan osjećaj, ova averzija neke doista može spriječiti u tome da iskuse dobrobiti prirode, uključujući smanjenje stresa, jačanje imuniteta i pozitivan utjecaj na mentalno zdravlje, piše Novi list.

Prema najnovijim istraživanjima, uzroci biofobije su višestruki i uključuju vanjske faktore kao što su izloženost određenim životinjskim vrstama. To je i način na koji pojedini mediji prikazuju prirodu, primjerice, strah koji se pojavljuje nakon gledanja filmova poput “Ralja”.

Postoje i unutarnji faktori poput osobnih znanja o prirodi, dobi i općeg zdravlja. Osobe s nižim znanjem o prirodi i manje iskustva s prirodnim okruženjem češće pokazuju intenzivnije negativne reakcije.

Ljudi koji pate od biofobije mogu izbjegavati prirodu, što ih lišava dokazanih zdravstvenih prednosti boravka vani. Ovaj fenomen može čak potaknuti ekstremnije reakcije.

Iako ne postoji univerzalni pristup liječenja koji bi odgovarao svima, istraživanja navode nekoliko mogućnosti. Od postupnog izlaganja prirodi kroz jednostavne šetnje do profesionalnih terapijskih metoda za specifične strahove poput fobija od paukova.

Tu su i edukacija i informiranje, ali i prevencija konflikata sa životinjskim vrstama.