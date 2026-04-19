Fabrizio Romano objavio ekskluzivu: Borussija Dortmund želi 15-godišnjeg Hrvata

Dortmund, Bayern i Salzburg u borbi za 15-godišnjeg Hrvata

Borussia Dortmund ponovno se okreće svojoj provjerenoj strategiji - traženju mladih talenata koji bi u budućnosti mogli postati nositelji igre.

Ovog puta pogled su usmjerili prema Hrvatskoj, gdje su pronašli jednog od najzanimljivijih mladih braniča.

Riječ je o 15-godišnjem Liamu Claudeu Kantéu, stoperu koji trenutačno nastupa za Lokomotivu i već je privukao pozornost brojnih europskih klubova, piše tportal.

Prema informacijama insajdera Fabrizija Romana, Borussia Dortmund trenutačno je u najboljoj poziciji za dovođenje mladog braniča. No, konkurencija je jaka.

Za Kantéa interes pokazuju i Bayern, Hoffenheim, RB Salzburg te nekoliko klubova iz Italije, što jasno govori o njegovom potencijalu.

Kante igra na poziciji stopera, ljevak je i već nastupa za U17 momčad Lokomotive. Iako ima tek 15 godina, već je upisao nastupe za mlađe reprezentativne selekcije Hrvatske, uključujući U15 i U16.

Dortmund je i ranije pokazao da ima oko za mlade igrače, a novi sportski direktor jasno je dao do znanja kojim putem klub želi ići.

'Pokušat ćemo pronaći bisere koji će Borussiju Dortmund učiniti boljom', poručio je prilikom predstavljanja.

