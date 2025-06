Evo zašto je Modrić odbio Dinamo

Izgleda da je transfer Luke Modrića u Milan pitanje kratkog vremena. Navodno su čak predstavnici Milana došli u Rijeku na završne dogovore s kapetanom Vatrenih, a sve bi se danas moglo završiti, piše gol.hr.

Modrić bi tako mogao obući dres talijanskog velikana, a SK doznaje da je postojala veza s Dinamom. Zvonimir Boban je nakon objave da napušta Real Madrid, odmah nazvao Modrića koju mu se nije javio na prvi poziv.

No nakon drugog se javio i poručio mu da je blizu dogovora s Milanom. Boban mu je objasnio kako bi njegov povratak u hrvatski klupski nogomet bio od ogromnog značaja, no Modriću se nije svidjela opcija da pred kraj karijere ponovno igra u SHNL-u.

''AC Milan je spreman ponuditi ugovor do lipnja 2026. plus opciju do lipnja 2027. Imao bi 3,5 milijuna eura plus neto dodaci po sezoni'', napisao je Fabrizio Romano.

Luka Modrić ostvario je izvanredne uspjehe u Real Madridu otkako je stigao 2012. godine. Osvojio je šest trofeja UEFA Lige prvaka, tri španjolske La Lige i brojne druge domaće i međunarodne trofeje.

Njegova vizija, tehnička vještina i mirnoća na terenu učinile su ga ključnim igračem u veznom redu. Godine 2018. osvojio je Zlatnu loptu, postavši prvi igrač nakon desetljeća dominacije Messija i Ronalda koji je dobio tu prestižnu nagradu. Modrić je postao legenda kluba, cijenjen zbog svoje dugovječnosti i profesionalizma.