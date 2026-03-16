Evo tko je sve dobio Oscara ove godine

Na svečanoj dodjeli Oscara, najprestižnije nagrade u filmskoj industriji, okupila se holivudska elita kako bi proslavila najveća filmska postignuća. Film "One Battle After Another" dominirao je večeri sa šest osvojenih kipića, dok su glavne glumačke nagrade pripale Jessie Buckley za ulogu u filmu "Hamnet" i Michaelu B. Jordanu za film "Sinners". U nastavku pogledajte potpuni popis svih dobitnika.

Glavne nagrade

Najbolji film: One Battle after Another

Najbolja glumica: Jessie Buckley (Hamnet)

Najbolji glumac: Michael B. Jordan (Sinners)

Najbolja sporedna glumica: Amy Madigan (Weapons)

Najbolji sporedni glumac: Sean Penn (One Battle after Another)

Najbolji redatelj: Paul Thomas Anderson (One Battle after Another)

Scenarij i glazba

Najbolji originalni scenarij: Ryan Coogler (Sinners)

Najbolji adaptirani scenarij: Paul Thomas Anderson (One Battle after Another)

Najbolja originalna pjesma: “Golden” (KPop Demon Hunters)

Najbolja originalna glazba: Ludwig Göransson (Sinners)

Međunarodne, animirane i dokumentarne kategorije

Najbolji animirani film: KPop Demon Hunters

Najbolji međunarodni film: Sentimental Value

Najbolji dokumentarni film: Mr. Nobody against Putin

Tehničke nagrade

Najbolja fotografija: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)

Najbolja montaža: Andy Jurgensen (One Battle after Another)

Najbolji zvuk: F1

Najbolji vizualni efekti: Avatar: Fire and Ash

Najbolja scenografija: Frankenstein

Najbolji casting: Cassandra Kulukundis (One Battle after Another)

Najbolja šminka i frizura: Frankenstein

Najbolja kostimografija: Kate Hawley (Frankenstein)

Kratkometražni filmovi

Najbolji kratkometražni animirani film: The Girl Who Cried Pearls

Najbolji kratkometražni igrani film: The Singers i Two People Exchanging Saliva

Najbolji kratkometražni dokumentarni film: All the Empty Rooms, piše Index.