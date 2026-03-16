Evo tko je sve dobio Oscara ove godine

Na svečanoj dodjeli Oscara, najprestižnije nagrade u filmskoj industriji, okupila se holivudska elita kako bi proslavila najveća filmska postignuća. Film "One Battle After Another" dominirao je večeri sa šest osvojenih kipića, dok su glavne glumačke nagrade pripale Jessie Buckley za ulogu u filmu "Hamnet" i Michaelu B. Jordanu za film "Sinners". U nastavku pogledajte potpuni popis svih dobitnika.
Glavne nagrade
Najbolji film: One Battle after Another
Najbolja glumica: Jessie Buckley (Hamnet)
Najbolji glumac: Michael B. Jordan (Sinners)
Najbolja sporedna glumica: Amy Madigan (Weapons)
Najbolji sporedni glumac: Sean Penn (One Battle after Another)
Najbolji redatelj: Paul Thomas Anderson (One Battle after Another)
Scenarij i glazba
Najbolji originalni scenarij: Ryan Coogler (Sinners)
Najbolji adaptirani scenarij: Paul Thomas Anderson (One Battle after Another)
Najbolja originalna pjesma: “Golden” (KPop Demon Hunters)
Najbolja originalna glazba: Ludwig Göransson (Sinners)
Međunarodne, animirane i dokumentarne kategorije
Najbolji animirani film: KPop Demon Hunters
Najbolji međunarodni film: Sentimental Value
Najbolji dokumentarni film: Mr. Nobody against Putin
Tehničke nagrade
Najbolja fotografija: Autumn Durald Arkapaw (Sinners)
Najbolja montaža: Andy Jurgensen (One Battle after Another)
Najbolji zvuk: F1
Najbolji vizualni efekti: Avatar: Fire and Ash
Najbolja scenografija: Frankenstein
Najbolji casting: Cassandra Kulukundis (One Battle after Another)
Najbolja šminka i frizura: Frankenstein
Najbolja kostimografija: Kate Hawley (Frankenstein)
Kratkometražni filmovi
Najbolji kratkometražni animirani film: The Girl Who Cried Pearls
Najbolji kratkometražni igrani film: The Singers i Two People Exchanging Saliva
Najbolji kratkometražni dokumentarni film: All the Empty Rooms, piše Index.