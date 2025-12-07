Evo što su Jeličić i Vejić rekli o suđenju na derbiju Dinama i Hajduka

Derbi je naposljetku golovima Šege i Hoxhe završio 1:1. Time je Dinamo zadržao bod prednosti ispred Hajduka na prvenstvenoj tablici dva kola uoči kraja zimskog dijela sezone.

Očekivano, suđenje je bilo jedno od tema i u MAXSportovoj emisiji 'Studio SuperSport HNL' gdje su stručni komentatori Joško Jeličić i Hrvoje Vejić imali štogod za reći o nastupu suca Kolarića.

'Ja mislim da je Kolarić talentiran sudac. Međutim, on nema sudački osjećaj na razini da vodi ovu utakmicu. Nema osjećaj da svede na razinu da budu svi zadovoljni. Siguran sam da gost dugo nije imao ovakvo suđenje', započeo je Jeličić.

'Greške su napravljene, VAR ih je ispravio. Nije bilo šteta i za koga, na kraju nema nekih repova. Moramo znati da nije bilo VAR-a da bi dobio ovu utakmicu', dodao je Vejić, piše tportal.