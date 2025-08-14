Evo početnog sastava Hajduka za večeras

Hajduk večeras u Albaniji igra uzvratnu utakmicu trećeg pretkola UEFA Konferencijske lige protiv Dinamo Cityja. Nakon pobjede 2:1 na Poljudu, Bijelima je dovoljan i remi za prolazak u posljednje kolo kvalifikacija.

SASTAV HAJDUKA: Ivušić – Pajaziti, Kalik, Livaja (C), Mlačić, Krovinović, Bamba, Brajković, Karačić, Šarlija, Hrgović.

Na klupi čekaju: Lučić, Silić, Diallo, Sigur, Rebić, Šego, Melnjak, Pukštas, Đurđov, Skoko, Hodak, Benrahou.

Scenariji prolaska i ispadanja

Hajduku pobjeda ili neriješen rezultat jamče prolaz, dok bi poraz s jednim golom razlike odveo utakmicu u produžetke. Poraz od dva ili više pogodaka razlike značio bi kraj europskog puta.

Mogući protivnici u play-offu

Uspiju li večeras izboriti prolaz, Splićani će u play-offu igrati protiv boljeg iz dvoboja Silkeborg – Jagiellonia Białystok. Poljaci imaju prednost 1:0 iz prve utakmice i večeras igraju uzvrat na domaćem terenu.