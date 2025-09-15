Evo na kojoj temperaturi morate prati second hand odjeću

Second hand odjeću mnogi potrošači vide kao jeftiniji i ekološki prihvatljiviji način obnove garderobe, ali ponekad se zaboravlja koliko je važno prvo je pravilno dezinficirati.

Koža je prirodno prekrivena milijunima bakterija, gljivica i virusa, zajednički poznatih kao mikrobiom kože. To znači da svaki komad odjeće koji nosimo dolazi u bliski kontakt s tim mikrobiomima. Oni nerijetko uključuju bakterije stafilokoke (koje izazivaju stafilokokne infekcije), streptokoke (bakterije koje izazivaju streptokok A), gljivice poput kandide (vrsta kvasca koja najčešće izaziva kandidijazu) i viruse poput humanog papiloma virusa (koji izaziva HPV).

Mikrobiom kože svake osobe jedinstveno je prilagođen njoj. Ono što je normalno i bezopasno za jednu osobu, može biti uzrok bolesti za drugu.

Kako pravilno prati polovnu odjeću

Većini mikroba potrebna je voda za rast. Područja kože koja imaju tendenciju vlaženja – poput pazuha, stopala i genitalija – obično imaju najveći broj i najraznovrsnije vrste mikroba. Tkanina koja je došla u kontakt s tim područjima bit će najkontaminiranija.

Osim tjelesnih tekućina, odjeća se također može kontaminirati tragovima ostataka hrane. Ovo također može biti izvor rasta za sve prisutne bakterije ili gljivice.

Zato je pranje second hand odjeće toliko važno za sprječavanje rasta klica i smanjenje rizika od infekcije, piše nova.rs.

Preporučuje se da perete novokupljenu polovnu odjeću deterdžentom na temperaturi od oko 60 °C. To će ne samo očistiti svu prljavštinu s odjeće, nego i ukloniti klice i inaktivirati patogene.

Hladna voda neće tako dobro djelovati na uklanjanje patogena iz odjeće. Dakle, ako pranje na visokoj temperaturi nije moguće, koristite dezinfekcijsko sredstvo za rublje kako biste ubili sve prisutne klice.

Trebali biste pokušati polovnu odjeću prvo prati odvojeno od običnog rublja kako biste smanjili unakrsnu kontaminaciju. Namakanje polovne odjeće u posebnoj posudi s toplom vodom i antibakterijskim deterdžentom za rublje dva do tri sata trebalo bi eliminirati sve prisutne patogene. Nakon toga, operite je redovno u perilici za rublje.

Da biste bili još sigurniji da ste eliminirali sve preostale klice, tretman glačalom na paru (opet, oko 60 °C ako vaša tkanina to dopušta) vrlo je učinkovit u ubijanju bakterija, virusa i jajašaca parazita.