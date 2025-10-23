Evo koliko ljudi bi moglo doći na Thompsonovu dvoransku turneju

Marko Perković Thompson najavio je veliku dvoransku turneju.

“Dragi prijatelji, s radošću objavljujemo početak dvoranske turneje Marka Perkovića Thompsona!” — stoji u objavi na njegovim društvenim mrežama.

- Tekst se nastavlja nakon oglasa -

Planirani datumi i lokacije koncerata su sljedeći:

Osijek – 21. studenoga 2025., Dvorana Gradski vrt

Varaždin – 7. prosinca 2025., Sportska dvorana

Zadar – 12. prosinca 2025., Dvorana Krešimira Ćosića

Zagreb – 27. prosinca 2025., Arena Zagreb

Ulaznice za sve koncerte bit će dostupne od utorka, 28. listopada 2025., putem sustava Entrio.

Koliko publike bi moglo doći na turneju?

Iako se brojke vjerojatno neće približiti masovnim okupljanjima na zagrebačkom Hipodromu i u Sinju, dvorane u kojima će Thompson nastupiti nude impresivne kapacitete.

Dvorana Gradski vrt u Osijeku prima oko 5000 posjetitelja, dok varaždinska Arena ima oko 6000 mjesta kada se uključe i stajaće zone. Zadraska Dvorana Krešimira Ćosića može ugostiti do 9000 ljudi, a zagrebačka Arena ima kapacitet do 24.000 posjetitelja uključujući parter, fan pit i VIP zonu.

Ako se sve dvorane ispune do posljednjeg mjesta, turneja bi mogla okupiti oko 44.000 ljudi.

Podsjetimo, Index je doznao kako je Thompsnov tim rezervirao čak tri datuma za koncerte u Zagrebačkoj areni.