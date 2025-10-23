Thompson rezervirao datume za tri koncerta u Zagrebu?

Kako doznaje Index iz veoma pouzdanih izvora, Thompsonov menadžment planira aktivnosti u Areni Zagreb na tri datuma - 26., 27. i 28. prosinca. Koncert je najavljen zasad za 27. prosinca pa ostaje vidjeti što će se događati u ostalim terminima koje su rezervirali. O datumima koje je zakupio Thompsonov tim poslali su upit i Gradu te ćemo odgovor objaviti čim ga dobijemo.
Podsjećamo, Thompson je danas objavio da kreće na turneju.
"Dragi prijatelji, sa zadovoljstvom najavljujemo dvoransku turneju Marka Perkovića Thompsona.
Osijek, 21. studenog 2025. - Dvorana Gradski vrt
Varaždin, 7. prosinca 2025. - Sportska dvorana
Zadar, 12. prosinca 2025. - Dvorana Krešimira Ćosića
Zagreb, 27. prosinca 2025. - Arena Zagreb
Prodaja ulaznica za sve dvorane kreće u utorak 28. listopada 2025. preko sustava Entrio", objavljeno je na njegovim profilima.