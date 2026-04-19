FOTO Kaštelanke zaprijetile velikoj Mladosti usred Zagreba: Drama u pet setova u finalu Superlige

Odbojkašice Ribole Kaštela ozbiljno su zaprijetile favoriziranoj Mladosti u prvoj utakmici finala doigravanja SuperSport Superlige, no nakon velike borbe u Zagrebu ipak su poražene rezultatom 3:2 (20:25, 25:22, 25:21, 23:25, 15:5).

U zagrebačkom Domu odbojke “Bojan Stranić” gledatelji su mogli uživati u vrhunskoj odbojkaškoj predstavi dostojnoj finala, u kojoj nijedna ekipa kroz prva četiri seta nije uspjela nametnuti potpunu dominaciju.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Kaštelanke su odlično otvorile susret i uzele prvi set (25:20), pokazavši da u Zagreb nisu došle s bijelom zastavom. Mladost uzvraća u drugom i trećem setu (25:22, 25:21), no Ribola Kaštela ponovno pokazuje karakter i u četvrtom setu dolazi do izjednačenja (25:23), odvodeći utakmicu u odlučujući peti set.

Ipak, u završnici susreta domaća ekipa podiže razinu igre, posebno na servisu i u obrani, te uvjerljivo osvaja peti set (15:5) i dolazi do prve pobjede u finalnoj seriji.

Trener Ribole Kaštela Igor Arbutina nakon susreta naglasio je borbenost svoje ekipe, ali i kvalitetu protivnika:

„Još jedna utakmica u pet setova s ekipom Mladosti. Nažalost, još jedan poraz, ali prije svega moram čestitati mojim djevojkama na borbenosti i prikazanoj igri. Čestitam i Mladosti, posebno zbog načina na koji su odigrale peti set – podigle su razinu servisa i igre u polju, a mi se na to nismo uspjeli prilagoditi. Kada su napravile razliku, bilo ju je teško sustići i mentalno i fizički. Atmosfera je bila izvrsna i vjerujem da su gledatelji uživali u kvalitetnoj utakmici. Nadam se da ćemo u tom tonu nastaviti seriju, ali s drugačijim ishodom u Kaštelima.“

Slično razmišlja i najbolja igračica Ribole Dijana Karatović:

„Čestitam ekipi Mladosti na pobjedi, ali i svojim suigračicama na velikoj borbi. Prva četiri seta bila su potpuno izjednačena i mislim da je utakmica bila dostojna finala. U petom setu smo malo pale, a protiv ekipe poput Mladosti takav pad odmah se kažnjava. Ovo je tek početak serije, rezultat je 1:0 i vjerujem da u našoj dvorani možemo izjednačiti i pokazati da smo s razlogom u finalu.“

Ribola Kaštela ovom je utakmicom jasno pokazala da može ravnopravno igrati protiv aktualnih prvakinja, a uzvratna utakmica u Kaštel Starom već u srijedu donosi novu priliku za izjednačenje serije i nastavak borbe za naslov prvakinja Hrvatske.