Evo koliko je Zrinka Ljutić zaradila drugim mjestom u Kanadi

Fenomenalna Zrinka Ljutić ponovno je oduševila i popela se na pobjedničko postolje. U trećem veleslalomu sezone Svjetskog kupa, održanom u kanadskom Tremblantu, zauzela je sjajno drugo mjesto, zaostavši 94 stotinke za pobjednicom, Novozelanđankom Alice Robinson. Iza Zrinke je završila domaća predstavnica Valerie Grenier. Ovo je za Ljutić drugo postolje u karijeri u veleslalomu, nakon drugog mjesta u Killingtonu 2024., čime je potvrdila nevjerojatnu formu i konstantnost.

Vrhunski rezultati donose i izdašne novčane nagrade, a drugo mjesto u utrci Svjetskog kupa Zrinki je osiguralo značajnu financijsku injekciju. Prema službenim podacima Međunarodne skijaške federacije (FIS), nagrada za drugo mjesto iznosi točno 25.608 eura. S ovim čekom iz Kanade, ukupna zarada Zrinke Ljutić u tekućoj sezoni 2025./2026. popela se na impresivnih 41.904 eura, što je zbroj nagrade iz Tremblanta i prethodno zarađenih oko 16.300 eura, piše Večernji.

Njezina dosadašnja zarada plod je kontinuiteta sjajnih rezultata. Sezonu je otvorila desetim mjestom u Söldenu, da bi zatim u američkom Copper Mountainu završila kao sedma. Uz to, ostvarila je i visoko šesto mjesto na prvom slalomu sezone u finskom Leviju. Svi ti plasmani donijeli su joj ne samo bodove, već i financijsku stabilnost koja joj omogućuje miran nastavak sezone i daljnji napad na sam svjetski vrh.

Sjajna vijest je da priča u Tremblantu nije gotova, a Zrinka će priliku za podebljati svoj bankovni račun imati već sutra. U nedjelju, 7. prosinca, na istoj stazi vozi se još jedan veleslalom. S obzirom na formu, nova borba za postolje je izgledna. Uspjeh u Kanadi donio je Zrinki i skok u poretku, gdje je sada treća u veleslalomu (142 boda) i sedma u ukupnom poretku (182 boda). Prva vožnja je u 16, a druga u 19 sati po našem vremenu.