Evo koliko Hajduk može zaraditi u Konferencijskoj ligi

Konferencijska liga treće je po snazi natjecanje pod okriljem UEFA-e, ujedno i s najmanjim budžetom određenim za nagrade (ukupni nagradni fond 285 milijuna eura), ali za proračune hrvatskih klubova brojke nisu zanemarive. Pogotovo se to može reći za Varaždin, koji bi plasmanom u zajedničku skupinu od 36 klubova, koja je prvi put formirana reorganizacijom natjecanja prošle 2024. godine, zaradio 3,170.000 eura, što je više od polovice godišnjeg proračuna kluba - pišu Sportske novosti.

Za Hajduk bi to bilo znatno manje jer godišnji izdaci Splićana, ovisno o izvorima, idu i do 40 milijuna eura, ali svaka zarada je bitna. Za ilustraciju, ovogodišnji pobjednik četvrtog izdanja Konferencijke lige, Chelsea, zaradio je 22 milijuna eura za taj uspjeh.

Svi koji prođu u nokaut fazu imaju bonuse

Kako su hrvatski klubovi koeficijentom izbjegli prvo pretkolo i startaju ovoga tjedna u drugom, time su sebi osigurali 350.000 eura, što je iznos namijenjen svima koji ispadnu u toj fazi natjecanja. Eliminacija u 3. pretkolu, koja se Hajduku lani dogodila protiv slovačkog Ružomberoka, u blagajunu donosi 550.000 eura, dok ispadanje u doigravanju vrijedi 750.000 eura. Dakle, u pretkolima se ne može dobaciti niti do milijuna od UEFA-inih nagrada, ali zato plasman u skupinu uvelike mijenja situaciju na bolje.

Svih 36 klubova odmah na račun dobiva 3,170.000 eura, a onda se počinju vrednovati i bodovi, te konačni plasman. Svaka pobjeda donosi 400.000 eura, a remi 133.000 eura, dok se konačni plasman vrednuje na dva načina. Prvi su takozvane dionice i njih dobivaju svi. Onaj tko bude na 36. mjestu ima jednu dionicu, 35. dvije, 34. tri i tako sve do prvoga, koji uzima maksimalnih 36 dionica u vrijednosti od 28.000 eura za svaku. Najveći iznos je dakle milijun i osam tisuća eura, koji zarađuje prvoplasirani klub od tog dijela fonda nagrada. Svi koji prođu u nokaut fazu imaju bonuse i to 400 tisuća eura od prvog do osmog mjesta, te upola manje, 200 tisuća od devetog do 16. mjesta. Postoji i treći dio zarade na temelju marketinga i desetogodišnjeg koeficijenta pojedine države, a podjela je također po dionicama. Ona jača vrijedi 64.000 eura, a slabija 21.000, što su lijepe brojke za klubove i zemlje u vrhu, ali Hrvatska je tek oko 20. mjesta u obje kategorije.

Pobjednik u finalu uzima sve

U nekoj projekciji je 8 bodova dovoljno barem za doigravanje za nokaut fazu (9. do 24. mjesto) jer prošle je bilo i sedam, što je i više od milijun eura zarade, dok ispadanje u doigravanju donosi 200.000 eura. Tko zapne u osmini finala dobiva 800 tisuća, pa u četvrtfinalu 1,3 milijuna, u polufinalu dva i pol milijuna, a plasman u finale nosi još okruglih 4 milijuna eura. Pobjednik u finalu uzima sve, nagradu od tri milijuna eura i direktni plasman u Europsku ligu sljedeće sezone.