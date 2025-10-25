Evo koji su simptomi hipertenzije. Liječnica je sve objasnila

Postoji mnogo raširenih zabluda o simptomima visokog krvnog tlaka. Iako se hipertenzija često povezuje s glavoboljom, krvarenjem iz nosa, nervozom ili crvenilom lica, stručnjaci ističu da to nisu pravi simptomi bolesti.

Glavobolja

Jedan od najčešćih mitova jest da povišeni krvni tlak izaziva glavobolju.

Hipertenzija ne izaziva glavobolju, osim u rijetkim slučajevima takozvane hipertenzivne krize, kada su vrijednosti tlaka izrazito visoke i životno ugrožavajuće.

Tada se, uz visoki tlak, javljaju i poremećaji vida ili govora – što zahtijeva hitnu liječničku intervenciju.

Kako objašnjava dr. Maja Nešović, specijalistica interne medicine i kardiologinja, ranih devedesetih godina smatralo se da su glavobolje česte kod oboljelih od hipertenzije, ali nijedno istraživanje to nije potvrdilo, prenosi N1.

Naprotiv – studije su pokazale da osobe s povišenim tlakom rjeđe imaju glavobolje nego ostali. Prema časopisu Neurology, glavobolje su 40 % rjeđe kod osoba s hipertenzijom u odnosu na opću populaciju.

Krvarenje iz nosa

Još jedan čest mit.

Osim u slučaju hipertenzivne krize, krvarenje iz nosa nije znak visokog tlaka. Samo oko 17 % osoba s hipertenzijom ima takva krvarenja. Najčešći uzrok je suh zrak, krhki kapilari u nosu, jako ispuhivanje ili čačkanje nosa.

Uzimanje lijekova poput Varfarina ili Aspirina također povećava sklonost krvarenju. Dakle, krvarenje iz nosa nije simptom hipertenzije.

Krvarenja u bjeloočnici

Mala točkasta krvarenja u oku češća su kod dijabetičara i osoba s visokim tlakom, ali sama po sebi ne ukazuju na hipertenziju. Ona se ne smatraju simptomom bolesti.

Crvenilo lica

Crvenilo se javlja kada se krvne žile u koži prošire — primjerice pri hladnoći, nakon konzumacije ljute hrane, alkohola, toplih napitaka ili zbog emocionalnog stresa. Iako se u tim situacijama tlak može privremeno povisiti, crvenilo nije posljedica hipertenzije.

Vrtoglavica

Vrtoglavica nije uzrokovana visokim tlakom, ali može biti nuspojava lijekova za snižavanje tlaka ili znak drugih zdravstvenih stanja. Ako se pojavi naglo ili često, važno je javiti se liječniku.

Zaključak

„Prava istina je da je hipertenzija bolest bez simptoma – takozvani tihi ubojica. Ako zanemarujete povišene vrijednosti krvnog tlaka misleći da nemate razloga za brigu dok nemate simptome – griješite“, upozorava dr. Nešović.

Redovito mjerenje tlaka i kontrola kod liječnika najbolji su način da se hipertenzija otkrije i drži pod nadzorom.