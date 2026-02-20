Evo koji su gradovi i općine u SDŽ dobili sredstva za jesensko-zimske projekte

U zgradi Splitsko-dalmatinska županija danas je upriličeno potpisivanje ugovora za provedbu programa „Jesen-zima kulture“ u 2026. godini. Ugovore su potpisali predstavnici 24 grada i općine s područja županije, čime je službeno započela treća godina provedbe programa koji sustavno obogaćuje kulturni život izvan ljetne sezone. Za 2026. godinu, temeljem Javnog poziva, odobrena su 24 projekta u ukupnom iznosu od 100.000 eura.

Program „Jesen-zima kulture“ pokrenut je 2024. godine s ciljem povećanja dostupnosti kulturnih sadržaja u jesenskom i zimskom razdoblju, osobito u manjim sredinama, na otocima i u slabije razvijenim jedinicama lokalne samouprave. Prioritet imaju projekti iz manje razvijenih područja, a udio županijskog sufinanciranja ovisi o indeksu razvijenosti pojedine jedinice.

Zamjenik župana Stipe Čogelja istaknuo je kako je projekt pokrenut s jasnim ciljem – obogatiti sadržaj u jesenskom i zimskom razdoblju na području cijele županije:

– U razgovorima s načelnicima i gradonačelnicima, ali i prateći potrebe naših građana, uočili smo da upravo u tom dijelu godine nedostaje kvalitetnih kulturnih i društvenih sadržaja, osobito za djecu i mlade. Ljeto je u Dalmaciji prirodno bogato događanjima, ali jesenski i zimski period često ostaju prazniji. Naš je cilj bio to promijeniti – poručio je Čogelja.

Naglasio je kako su projekti kvalitetno osmišljeni, a korist je višestruka – za publiku, kulturne djelatnike, lokalno gospodarstvo i same jedinice lokalne samouprave.

Pročelnik Upravnog odjela za kulturu, tehničku kulturu i sport Željko Primorac naglasio je kako je ovo već treća godina operativne provedbe programa.

– Osigurali smo ukupno 100.000 eura. U idućim godinama planiramo dodatno povećavati taj iznos. Vidljiv je rast kulturnih aktivnosti upravo u jesenskom i zimskom dijelu godine, koji je tradicionalno bio „mrtvi“ dio sezone – istaknuo je Primorac.

Najavio je i dodatne programe koji će se realizirati u suradnji s relevantnim kulturnim ustanovama, među kojima su Hrvatsko narodno kazalište Split i Gradsko kazalište mladih Split, s ciljem jačanja kulturne razmjene između Splita kao metropolitanskog središta i manjih sredina u Zagori, priobalju i na otocima.

– Izradit ćemo plan kulturne razmjene kako bismo osigurali kvalitetnu distribuciju sadržaja po cijeloj županiji. Ovo je dvostrani odnos – važno je da nam kažete koje su potrebe vaših sredina, a naš je zadatak pronaći model ravnomjernog kulturnog razvoja – poručio je.

Gradonačelnik Vrlike Jure Plazonić istaknuo je kako je program posebno važan jer potiče organizaciju kvalitetnih kulturnih događanja u zimskom razdoblju:

– Povodom 150. obljetnice rođenja Milana Begovića organizirali smo lutkarsku izvedbu opere „Ero s onoga svijeta“, čime smo djeci i građanima omogućili iskustvo koje inače ne bi imali priliku doživjeti uživo – rekao je.

Načelnik Baške Vode Vjekoslav Radić zahvalio je Županiji na prepoznavanju potrebe razvoja kulturnih aktivnosti izvan turističke sezone, osobito na obali gdje je sezonalnost izrazito naglašena:

– Za nas su odobrena sredstva iznimno bažna. Omogućuju nam realizaciju programa za djecu i usmjeravanje vlastitih sredstava u druge projekte – istaknuo je.

Potpisivanju ugovora nazočili su i načelnici Općine Lećevica Ante Baran, Općine Runovići Mario Repušić, Općine Klis Jakov Vetma i Općine Zmijavci Mijo Šuto, koji su tom prilikom zahvalili Splitsko-dalmatinskoj županiji na potpori u realizaciji kulturnih programa tijekom jesenskog i zimskog razdoblja.