Evo kakvo je stanje na hrvatskim cestama. HAK ima upozorenje za vozače

Prema najnovijim informacijama Hrvatskog autokluba (HAK), kolnici su u većem dijelu zemlje mokri ili vlažni i skliski, a moguća je i poledica. Zbog zimskih uvjeta na pojedinim cestama uvedene su zabrane za teretna vozila s prikolicama i tegljače s poluprikolicama te za vozila bez propisne zimske opreme, dok su pojedine dionice zatvorene za sav promet. U priobalju puše olujni vjetar pa su na više prometnica na snazi ograničenja za određene skupine vozila.

Iz HAK-a pozivaju vozače da brzinu i način vožnje prilagode stanju na cestama, održavaju sigurnosni razmak te ne kreću na put bez odgovarajuće zimske opreme.

Otvorene ključne prometnice i mostovi

Za sve skupine vozila otvoreni su:

autocesta A1 Zagreb – Split – Dubrovnik

autocesta A6 Rijeka – Zagreb

državna cesta DC54 Maslenica – Zaton Obrovački

Paški most

Most dr. Franja Tuđmana u Dubrovniku

Zatvorene ceste: DC1 Gračac–Knin i DC8 Karlobag–Sveta Marija Magdalena

HAK izvještava kako su za sav promet zatvorene:

DC1 na dionici Gračac – Knin (snijeg)

DC8 (Jadranska magistrala) na dionici Karlobag – Sveta Marija Magdalena (vjetar, poledica i snježni nanosi)

Dodatno, zbog poledice je DC25 na dionici Gospić – Karlobag zatvorena za sve skupine vozila.

Ograničenja zbog bure i zimskih uvjeta na Jadranu

Na Jadranskoj magistrali (DC8) zbog vremenskih uvjeta na snazi su zabrane po skupinama:

između Bakra i Novog Vinodolskog: zabrana za autobuse na kat, vozila s kamp-prikolicama i motocikle (I. skupina)

između Novog Vinodolskog i Karlobaga: dodatno zabrana i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom (I. i II. skupina)

Zbog vjetra je zabrana uvedena i na:

A7 (Rijeka istok – Šmrika): zabrana za autobuse na kat, motocikle i vozila s priključnim vozilom (I. skupina)

DC102 Krčki most: zabrana za više kategorija, uključujući motocikle, kamp-prikolice, autobuse na kat te određene kombinacije vozila s prikolicom

DC99 (čvor Križišće – Križišće/DC501): zabrana za autobuse na kat, kamp-prikolice i motocikle (I. skupina)

LC58107 Kraljevica (DC8) – čvor Križišće (A7): zabrana za I. skupinu vozila

Radovi i posebna regulacija na autocestama

A1: radovi kod Splita i ograničenja na odmorištu Janjče

Na A1 do 14. siječnja između čvorova Vučevica i Split, zbog dogradnje čvora Split (Dugopolje), zatvoren je pretjecajni trak te se vozi jednim trakom u oba smjera uz ograničenje brzine.

Na odmorištu Janjče zbog rekonstrukcije (do 20. veljače 2026.) izvan funkcije su punionice za električna vozila i dio sadržaja benzinske postaje u oba smjera, kao i parkiralište ispred objekta, dok su ostale parkirališne površine dostupne.

A3: privremena regulacija i zatvaranje odmorišta

Na A3 do 31. siječnja zbog prometnog rasterećenja prema čvoru Zagreb zapad vozi se jednim trakom uz privremenu regulaciju.

Zbog rekonstrukcije parkirališta na odmorištu Kraljeva Velika (do 19. veljače 2026.) zatvoren je zaustavni trak na navedenim kilometrima, a odmorišta Kraljeva Velika jug i sjever su zatvorena. Promet se odvija voznim i pretjecajnim trakom uz ograničenje brzine 80 km/h.

A7 i Istarski ipsilon: Moguća kratkotrajna zaustavljanja i posebna regulacija

Na A7 najavljena su povremena kratkotrajna zaustavljanja prometa zbog prolaska izvanrednog prijevoza u noćnim terminima (9.–31. siječnja).

Na A8/A9 (Istarski ipsilon) vozi se dvosmjerno suženim kolnikom zbog radova na punom profilu, uz mogućnost povremenih prekida prometa i preusmjeravanja na obilazne pravce.

Zabrane za teretna vozila bez zimske opreme na više područja

HAK navodi kako su zbog zimskih uvjeta na nizu cesta, posebno u Gorskom kotaru, Lici te dijelu zadarskog i šibensko-kninskog područja, ali i u Primorju, Istri, Slavoniji i na dijelu središnje Hrvatske, uvedene zabrane za kamione s prikolicama, tegljače s poluprikolicama te vozila bez propisne zimske opreme. Na pojedinim dionicama promet se odvija usporeno i uz vozila zimske službe koja čiste i posipavaju kolnik.

Županijske i lokalne ceste: Zatvaranja zbog snijega i poledice

Zatvoreno je i više županijskih i lokalnih cesta zbog snijega, poledice ili vode na kolniku, među kojima su:

ŽC6028 (Muškovci)

ŽC2107 (Bela – Podrute)

ŽC6082 (Miočić – Vrlika)

LC67209 (Draževitići – Veliki Prolog) i LC67203 (Kotezi – Dusina)

Posebna obavijest za Zagreb: Radovi na Ljubljanskoj aveniji

Zbog rekonstrukcije nadvožnjaka kod Jankomira na ŽC1035 Ljubljanska avenija do 2. veljače 2026. zauzet je dio kolnika. Promet teče po dvije trake u svakom smjeru, a uz južni kolnik izveden je provizorij kojim mogu prolaziti vozila visine do 3,50 metra.