Evo kako regulirati hormone prirodnim putem: Ovih pet namirnica uvrstite u prehranu

Hormoni igraju ključnu ulogu u funkcioniranju ljudskog organizma. Kada dođe do disbalansa u hormonskom sustavu, tijelo može reagirati različitim zdravstvenim problemima – od kroničnog umora i problema sa spavanjem do promjena u težini i raspoloženju.

Iako postoji mnogo faktora koji utječu na hormone, prehrana je jedan od najvažnijih aspekata koje možemo kontrolirati. Namirnice koje svakodnevno konzumiramo mogu izravno utjecati na proizvodnju, aktivnost i ravnotežu hormona. Odabir pravih sastojaka u prehrani može pomoći u jačanju hormonskog sustava i prevenciji disbalansa, piše klix.

U nastavku donosimo nekoliko namirnica poznatih po svom blagotvornom djelovanju na hormonsko zdravlje.

Nar

Nar se ističe bogatstvom antioksidansa, poput flavonoida i polifenola, koji imaju snažno protuupalno djelovanje. Redovita konzumacija nara može biti izvrsna podrška cjelokupnom hormonskom sustavu.

Jabuka

Ovo svakodnevno voće sadrži vlakna, posebno pektin, koji pomaže tijelu da se oslobodi viška estrogena kroz proces detoksikacije. Jabuke su također bogate antioksidansima koji doprinose očuvanju vitalnosti i zdravlja, uključujući i hormonsku ravnotežu.

Zeleno lisnato povrće

Povrće poput špinata, kelja i blitve sadrži vrijedne hranjive tvari kao što su folna kiselina, željezo i magnezij. Folna kiselina posebno ima važnu ulogu u metabolizmu estrogena i podršci ravnoteže hormona, čineći zeleno povrće neizostavnim dijelom svake hormonski uravnotežene prehrane.

Batat

Slatki krumpir, poznat kao batat, bogat je beta-karotenom (provitamin A), koji je ključan za zdravlje štitnjače i proizvodnju hormona. Osim toga, sadrži i cink – mineral koji ima važnu ulogu u sintezi hormona i jačanju imunološkog sustava.

Bademi

Bademi obiluju zdravim mastima, proteinima i vitaminom E, koji su ključni za hormonalnu funkciju. Također su dobar izvor magnezija – minerala koji pomaže u snižavanju razine stresa i stabilizaciji hormona.

Prehrana ima mnogo veći utjecaj na hormonsko zdravlje nego što se često misli. Uključivanjem namirnica bogatih antioksidansima, vitaminima i mineralima, možemo pomoći tijelu da prirodno uspostavi i održava hormonsku ravnotežu.