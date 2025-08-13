Evo kako možete sami očistiti klima-uređaj u automobilu

Osjetite li neugodan miris iz vašeg klima-uređaja možete i sami provesti dezinfekciju. Štoviše, povremeno bi to bilo dobro učiniti (jedanput godišnje ili jedanput u dvije godine) i zbog samog čišćenja sustava od gljivica i bakterija koje će se tamo nastaniti. Zbog njih možete razviti simptome slične prehladi, pišu iz HAK-a.

Jedna od opcija je odvesti automobil na servis i prepustiti posao stručnjacima (to se uvijek može preporučiti). Ako pak nemate vremena, dezinfekciju klima-uređaja možete učiniti i samostalno.

"Postoje posebni sprejevi za čišćenje klima-uređaja koje ćete staviti na pod vozila, ispod plastične armature", objašnjava tehnički savjetnik u HAK-u Marin Morava.

Sprej postavite na pod kod suvozačeva mjesta, ispod njega stavite krpu veće površine ili ručnik. Uključite ga, uključite i klima-uređaj, prilagodite ga na recirkulaciju zraka. Zatvorite sva vrata i pustite da motor radi oko 15 minuta. Naravno, uza se uvijek imajte i rezervni ključ da se vozilo slučajno ne bi samo zaključalo. Udar na financije neće biti ozbiljan jer cijena sredstava za čišćenje kreće od 7 eura.

Posebna pjena

Klima-uređaj možete čistiti i posebnom pjenom, ali to je malo kompleksnije. Naime, morate izvaditi filtar klime te manji dio sadržaja isprazniti na isparivač klima-uređaja, a veći dio u sve ventilacijske otvore – pomoću cjevčice koja ide uz pjenu i koju je potrebno što dublje ugurati u ventilacijske otvore vozila. Pustite pola sata da pjena djeluje i potom uključite motor te uključite klima-uređaj na najsnažniju ventilaciju. Svi ventilacijski otvori moraju biti – otvoreni! Cijena pjene za čišćenje klima-uređaja kreće od 9 eura…

Ne zaboravite, preporučljivo je mijenjati filtar kabine dvaput godišnje (mnogi će to rijetko učiniti) ili barem jedanput u proljeće. Nečistoće koje se nakupe na filtru smanjuju protok zraka i efikasnost rada ventilacijskog sustava.