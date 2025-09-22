Evo kako je izgledao domjenak ugledne splitske tvrtke o kojem svi pričaju: Maja Šuput rasplesala investitore, arhitekte i dizajnere

Krajem prošlog tjedna tvrtka Cult u Splitu je svečanim programom obilježila veliko otvorenje Laminam showrooma.

Laminam, globalni lider u proizvodnji porculanskih ploča velikog formata, time je dobio svoj prvi mono-brand izložbeni prostor u regiji. Riječ je o inovativnim pločama koje spajaju tanak profil, velike dimenzije i vrhunsku otpornost, a idealne su za dizajnerska rješenja fasada, zidova, podova, kuhinja i namještaja.

Izložbeni prostor otvorila je tvrtka Cult, vodeći hrvatski dobavljač premium materijala za opremanje interijera i eksterijera, poznata po ekskluzivnim zastupništvima, projektnom menadžmentu i implementaciji više od stotinu renomiranih europskih brendova.

Uvodni dio domjenka održao se u sjedištu Culta i Laminam showrooma, uz prezentaciju salona, nakon čega su se gosti preselili na afterparty na krovu hotela Amphora, s kojeg se pruža pogled na novouređeni Žnjan i čitavu splitsku panoramu.

Željko Tukić, vlasnik i direktor Culta, u obraćanju zaposlenicima, partnerima, arhitektima, dizajnerima i investitorima naglasio je da prije deset godina nije mogao ni sanjati da će tvrtka u relativno kratkom vremenu stići do današnjeg trenutka:

“Za mene je Laminam puno više od materijala. On je filozofija. Promišljanje o prostoru u kojem živimo i radimo, o estetici koja oplemenjuje svakodnevicu, o održivosti i kvaliteti koja traje. Laminam pokazuje da se inovacija i ljepota mogu ispreplesti na način koji istovremeno zadovoljava najviše estetske kriterije, ali i potrebe modernog čovjeka. Naš novi showroom u Splitu zato nije samo prodajni prostor – on je mjesto susreta. Mjesto gdje se rađaju ideje, gdje dizajneri i arhitekti mogu pronaći inspiraciju, a investitori sigurnost da ulažu u ono što ima trajnu vrijednost. I upravo zato mi je posebno drago naglasiti – ovaj event je zapravo i uvertira u proslavu našeg okruglog, desetog rođendana. Deset godina za nas znači stabilnost, prepoznatljivost i potvrdu da smo na pravom putu. To je dokaz da se trud, predanost i vjera u kvalitetu uvijek isplate.”

Na kraju se posebno zahvalio svom timu.

Okupljenima se obratio i Giovanni Ovi, direktor prodaje u Laminamu na globalnoj razini, izražavajući ponos zbog prvog hrvatskog Laminam showrooma:

“Ljudi u Splitu i u Hrvatskoj uistinu mogu biti sretni. Tvrtka Cult izrasla je u respektabilnu i međunarodno priznatu kompaniju koja ulaže u edukaciju i razvoj, donoseći na tržište najnovije ideje i tehnologije. Dobili ste vrhunski, decentni salon kakvog nema ni u Milanu.”

Među Cultovim gostima našli su se najvažniji splitski građevinski investitori, vlasnici hotela i poslovni ljudi, kao i niz renomiranih arhitekata i dizajnera iz Zagreba i Splita, koji su zajedno s Cultovim partnerima zaokružili večer za pamćenje.

Više o domjenku o kojem se pričalo u Splitu – a i šire – pogledajte u galeriji.