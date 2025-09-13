Close Menu

Evo kada kreće prodaja ulaznica za derbi Hajduk-Dinamo na Poljudu

Hajduk će u subotu 20. rujna ugostiti Dinamo

U ponedjeljak u 10 sati kreće prodaja ulaznica za utakmicu 7. kola SuperSport HNL, Hajduk - Dinamo, koja će se odigrati u subotu 20. rujna s početkom u 17 sati na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi kluba.

Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

