Evo kada kreće prodaja ulaznica za derbi Hajduk-Dinamo na Poljudu

U ponedjeljak u 10 sati kreće prodaja ulaznica za utakmicu 7. kola SuperSport HNL, Hajduk - Dinamo, koja će se odigrati u subotu 20. rujna s početkom u 17 sati na Poljudu. Kao i do sada, do dana utakmice pravo kupnje imaju isključivo aktivni članovi kluba.

Učlaniti se možete online ili dolaskom u Odjel za članstvo te odmah ostvarujete pravo na kupnju ulaznice. Ulaznice će se naći u slobodnoj prodaji na sam dan utakmice u slučaju da se iste do tada ne prodaju.

