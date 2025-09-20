Evo gdje gledati derbi ako ne idete na Poljud

Hajduk i Dinamo danas od 17 sati igraju prvi derbi nove sezone SuperSport HNL-a. Poljud je rasprodan, a vječiti rivali dočekuju dvoboj bodovno poravnati na vrhu ljestvice s po 13 bodova, četiri više od najbliže pratnje. Dinamo je vodeći zahvaljujući boljoj gol-razlici.

Obje momčadi u dvoboj ulaze nakon dva kola bez pobjede. Nakon savršenog starta od četiri uzastopne pobjede, Hajduk je u petom kolu poražen u Varaždinu 0:2, dok je Dinamo u prošlom kolu izgubio na svom terenu od Gorice 1:2.

Poljudski spektakl možete pratiti uživo na MAXSportu 1, gdje uvodna emisija počinje u 16 sati, te na HDTV-u.