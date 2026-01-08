Evo do kada su otvorena splitska klizališta

Na radost svih građana, a posebno najmlađih, splitska klizališta na Prokurativama i Mertojaku nastavljaju s radom do 11. siječnja 2026. godine, umjesto prvotno planiranog zatvaranja 6. siječnja.

Zbog velikog interesa posjetitelja i izvrsnog odaziva tijekom blagdana, organizatori su odlučili produžiti trajanje ove popularne zimske atrakcije kako bi svi zainteresirani imali još više prilike uživati u klizanju i blagdanskom ugođaju na ledu.

Klizališta su tako i dalje dostupna svim generacijama – za obiteljska druženja, dječju zabavu i rekreaciju u srcu grada i u kvartovskom okruženju.

Klizališta, koja je osmislila i proizvela riječka tvrtka Arctic d.o.o., postala su nezaobilazan dio blagdanskog ozračja u Splitu. Na Prokurativama je postavljeno klizalište površine 525 m², dok Mertojak donosi toplu kvartovsku zimsku priču na 200 m² leda. Oba klizališta otvorena su svaki dan od 9 do 23 sata, s klizačkim terminima u trajanju od 45 minuta koji počinju svakog punog sata.