EUROSONG NA KLIMAVIM NOGAMA Sve više zemalja povlači se s natjecanja, što će učiniti Hrvatska?

Sve je više zemalja koje razmatraju povlačenje s natjecanja. Mnoge zanima hoće li i Hrvatska bojkotirati Eurosong 2026. ako će na njemu nastupiti Izrael.

Do sad su Irska, Slovenija, Nizozemska i Španjolska najavile da će se povući s Eurosonga ako Izrael ostane na tom natjecanju. Veliko finale 70. izdanja Eurovizije, predviđeno je za 16. svibnja 2026. u Beču, no trenutačna situacija baca sjenu na događaj.

Tekst se nastavlja nakon oglasa

Unatoč sve većim pritiscima, službeni stav izraelske televizije Kan ostaje čvrst - odbacuju mogućnost povlačenja.

"Nema razloga zbog kojega Izrael ne bi trebao i dalje biti važan dio ovoga kulturnog događaja, koji ne može postati politički", poručio je Golan Jochpaz, glavni izvršni direktor izraelske televizije Kan što je ujedno prva službena reakcija Izraela na pozive na bojkot.

Potkraj godine u Ženevi će se održati glasanje na kojem će upravno tijelo Eurovizije odlučivati o tome hoće li Izrael imati pravo sudjelovanja na natjecanju 2026. godine.

Vode konzultacije

U svjetlu ovih događanja, postavlja se pitanje hoće li Hrvatska, putem HRT-a, podržati bojkot Eurosonga 2026.

"Hrvatska radiotelevizija (HRT), kao javni servis i članica Europske radiodifuzijske unije (EBU), podržava rješenja temeljena na konsenzusu članova EBU-a. Trenutno se vode konzultacije, a HRT će odluke vezane uz Eurosong provoditi u skladu s njihovim ishodom', komentirali su za Net.hr.