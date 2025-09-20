Europsko prvenstvo u bejzbolu počinje sutra: Hrvatska spremna za veliki izazov

Samo jedan dan dijeli nas od početka Europskog prvenstva u bejzbolu, a hrvatska reprezentacija u punom je pogonu priprema i s velikim ambicijama dočekuje natjecanje.

Pojačani stručni stožer

Pod vodstvom izbornika Lukea Salasa, američkog Hrvata s bogatim iskustvom, nacionalna vrsta dobila je i značajna pojačanja u stručnom stožeru. Trojica bivših igrača Major League Baseballa (MLB), najjače lige svijeta, stali su uz reprezentaciju:

Steve Rodriguez zadužen je za obranu, Chase d’Arnaud vodi napadački dio igre, dok se za bacače brine Asher Wojciechowski.

Njihovo iskustvo i znanje trebali bi biti od velike važnosti za hrvatske bejzbolaše.

Turnir u tri države

Ovogodišnje prvenstvo održava se u Belgiji, Italiji i Nizozemskoj, a okupit će najbolje europske reprezentacije. Navijači će tako moći pratiti utakmice na više lokacija, a očekuje se veliki interes ljubitelja sporta.

Bejzbol u Hrvatskoj – sport s tradicijom, ali i izazovima

Iako bejzbol u Hrvatskoj nije među najpopularnijim sportovima, njegova povijest seže sve do 1918. godine, kada su ga u Split donijeli američki mornari. Danas postoji svega osam klubova u zemlji, no entuzijazam igrača i stručnog stožera nadoknađuje manjak masovnosti.

Pogled prema naprijed

Europsko prvenstvo bit će prilika ne samo za dokazivanje na terenu, već i za promociju bejzbola u Hrvatskoj. Izbornik Salas naglasio je kako mu je velika čast voditi ovu reprezentaciju, ali i kako želi da se kroz nastupe poveća zanimanje za sport među mladima.

Sve utakmice moći će se pratiti uživo putem platforme baseballeurope.tv.

Prva utakmica na rasporedu je već sutra – a hrvatski bejzbolaši spremni su pokazati da srce i predanost mogu nadoknaditi sve prepreke.

