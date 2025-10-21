EUROPSKO PRVENSTVO Sportska tragedija Petre Marendić, umjesto tri prva mjesta, dvaput je diskvalificirana

Trebalo je biti u Uvali Baluni kad su iza 15 sati počeli stizati brodovi u klasi ILCA nakon intenzivnog drugog dana jedrenja na Europskom prvenstvu do 21 godine. I doživjeti osjećaj kao da je „smak svijeta“, „oluja svih oluja“ kad su se unisono počela povijati jedra od 240 brodica pod vjetrom od 18 čvorova. Taj šum, lepetanje jedara stvaralo je nevjerojatan dojam da će svi skupa, jedriličari i jedriličarke, zajedno s brodovima, odletjeti u nebo, praviti društvo galebovima.

Sa sportske strane, drugi dan Europskog prvenstva ispunio je svrhu, jer su u obje konkurencije odjedrene tri regate, dakle, nadoknađen je jedan propušten plov prvog dana. Jedriličari u dvije flote, jedriličarke u jednoj. Puno posla, puno obaveza, puno opreza, jer je snažan vjetar uzrokovao dosta problema, a valjalo je „u susjedstvu“ pratiti i američkog nosača aviona Gerald R. Forda, koji se u utorak usidrio ispred Splita.

U rezultatskom smislu, pravu je tragediju doživjela Petra Marendić, koja je briljirala na regatnom polju s tri pobjede u tri plova, samo da bi naknadno doznala da je dvaput preuranjeno startala i zbog toga joj je pokazana „crna zastava“. U prijevodu, eliminacija, čak 82 boda u dva navrata za sjajnu jedriličarku Mornara. Umjesto borbe za zlato, slijedi mučna bitka za preživljavanje. Treba to izdržati, dići se iznad toga u nastavku prvenstva, koliko god bilo teško. A ne može biti teže nego što jest. Umjesto na uvjerljivo prvom mjestu, trenutno je na 62. poziciji u konkurenciji 81 jedriličarke.

REZULTATI:

Jedriličarke (nakon 3 plova): 1. Mattivi (ITA) 11, 2. Caracciolo (ITA) 14, 3. Perello (ŠPA) 15, 55. Fornažar (HRV) 152, 62. Marendić (HRV) 165, 71. Peteh (HRV) 204.

Jedriličari (nakon 2 plova): 1. Kyfidis (GRČ) 6, 2. Norlen (ŠVE) 7, 3. Schweckndiek (NJEM) 7, 18. Bakotić (HRV) 22, 24. Jocić 28, 33. Leonardelli (HRV) 38, 46. Jakelić (HRV) 52, 95. Tafra (HRV) 93, 107. Bosna Rusković (HRV) 110, 145. Trumbić (HRV) 177, 148. Barčot (HRV) 201, 156. Spišić (HRV) 234.