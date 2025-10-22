EUROPSKO PRVENSTVO Lovre Bakotić najbolji od naših, Josip Tafra pobijedio u 5. plovu trećeg dana jedrenja u Splitu

Vjetar od 9 do 12 čvorova omogućio je sudionicima Europskog prvenstva do 21 godine u klasi ILCA u Splitu da trećeg dana nadoknade sav zaostatak nastao prvog dana kad se uopće nije jedrilo. Obje su flote kompletirale šest kvalifikacijskih regata, slijedi finalnih šest u borbama za medalje i poredak. S jednim odbačenim plovom, slika je djelomično jasnija, no pravi zaplet tek predstoji. Pogotovo što vremenska prognoza ne djeluje obećavajuće. Ali, lakše se diše sa šest arhiviranih regata ususret posljednja tri dana.

Najbolji plasman od hrvatskih jedriličara drži Lovre Bakotić (JK Split) sa 12. mjestom, prate ga Bartol Jocić (Mornar, 21. mjesto) i Tedi Leonardelli (Uljanik, 26. mjesto). Svakako vrijedi notirati da je Josip Tafra, europski prvak u ILCA 6, nakon lošeg ulaska u prvenstvo i tek 84. mjesta nakon tri regate, u srijedu bio znatno bolji. Tafra je skočio na 37. mjesto u poretku, pritom je u drugom od tri plova odnio pobjedu. Njemu je ovo, inače, prva regata u olimpijskoj klasi ILCA 7.

Petra Marendić (Mornar) je napredovala 30 mjesta (32.) u poretku nakon katastrofe, dvije diskvalifikacije u utorak. Njen uspon je očekivan, previše je kvalitetna da bi ostala u donjem dijelu poretka. Jedna joj je diskvalifikacija otpisana, pa makar je izgubila izglede u borbi za postolje, vjerujemo da će nastaviti rasti. Motiv je još uvijek prisutan, dokazati sebi i drugima da je epilog mogao biti bitno drugačiji da je bila opreznija i mudrija. Kod jedriličarki prva tri mjesta zauzimaju Talijanke.

Jedriličarke (nakon šest regata): 1. Mattivi (ITA) 27, 2. Arseni (ITA) 31, 3. Caracciolo (ITA) 33, 32. Marendić (HRV) 143, 59. Fornažar (HRV) 235, 66. Peteh (HRV) 267.

Jedriličari (nakon šest regata): 1. Norlen (ŠVE) 19, 2. Schweckendiek (NJEM) 20, 3. Kyfidis (GRČ) 23, 12. Bakotić (HRV) 48, 21. Jocić (HRV) 68, 26. Leonardelli (HRV) 76, 37. Tafra (HRV) 93, 50. Jakelić (HRV) 120, 76. Trumbić (HRV) 169, 116. Bosna Rusković (HRV) 255, 132. Barčot (HRV) 291, 156. Spišić (HRV) 382.