EUROPSKO PRVENSTVO Ginevra Caracciolo i Erik Norlen u Splitu postali europski prvaci do 21 godine u klasi ILCA

Talijanka Ginevra Caracciolo i Šveđanin Erik Norlen postali su europski prvaci do 21 godine u klasi ILCA na najmasovnijem prvenstvu u povijesti, koje se od ponedjeljka do subote održavalo u Splitu. Najbolji rezultat od naših predstavnika ostvarila je Petra Marendić s 13. mjestom, a definitivno ostaje žal zbog dvije „crne zastave“ prvog dana zbog preuranjenog starta. Marendić je, naime, oba ta plova pobijedila. Pobijedila bi i da je bila mirnija. I uzela bi medalju na domaćem regatnom polju. Za kraj je, ako ništa drugo, pobijedila u posljednjem plovu. Pobjeda u prvoj i posljednjoj regati za Petru. Ako ništa drugo, utjeha joj može biti da je ravnopravna svima najboljima.

Na europskom postolju su tri Talijanke, a kako je prvenstvo bilo Open, odnosno i za one izvan Europe, tako je u toj kategoriji broncu uzela Amerikanka Isabella Mendoza Cabezas. Uz Caracciolo, medalje su od Talijanki uzele Maria Vittoria Arseni i Emma Mattivi.

Kod jedriličara je dominirao Norlen sa čak šest pobjeda, posljednjeg dana je dodao dvije, tako da mu Nijemac Ole Schwekendiek nije mogao zaprijetiti. Nijemac je, inače, u rujnu postao svjetski prvak.

Od naših je najbolji bio Lovre Bakotić na 19. mjestu, te Bartol Jocić na 28. mjestu.

KONAČNI POREDAK:

Jedriličarke (nakon 12 plovova): 1. Caracciolo (ITA) 69, 2. Arseni (ITA) 76, 3. Mendoza Cabezas (SAD) 91, 4. Mattivi (ITA) 104, 13. Marendić (HRV) 222, 54. Fornažar (HRV) 486, 56. Peteh 523.

Jedriličari (nakon 12 plovova): 1. Norlen (ŠVE) 45, 2. Schwekendiek (NJEM) 56, 3. Pulci Magen (IZR) 62, 19. Bakotić (HRV) 215, 28. Jocić (HRV) 257, 44. Tafra (HRV) 345, 50. Leonardelli (HRV) 395, 65. Jakelić (HRV) 443, 68. Trumbić (HRV) 458.