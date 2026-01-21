Europarlamentarac poručio Trumpu: "Poštovani predsjedniče, slušajte pažljivo. Odj...te!"

Tijekom burne rasprave u Europskom parlamentu o budućem statusu Grenlanda, danski eurozastupnik Anders Vistisen izazvao je snažne reakcije izravnim obraćanjem bivšem američkom predsjedniku Donaldu Trumpu.

U kontekstu rasprave o američkim interesima na Grenlandu, Vistisen je oštro odbacio Trumpove ranije ideje o stavljanju tog danskog teritorija pod američku kontrolu, koje su bile obrazlagane razlozima nacionalne i globalne sigurnosti. U svom izlaganju posegnuo je za vulgarnim izrazom, poručivši da Grenland „nije i nikada neće biti na prodaju“.

Njegov nastup ubrzo je prekinuo potpredsjednik Europskog parlamenta Nicolae Ștefănuță, koji ga je upozorio na kršenje poslovnika.

– Žao mi je, kolega, ali ovakav rječnik nije dopušten. Pravila Parlamenta jasno zabranjuju psovke i neprimjeren govor, bez obzira na jačinu političkih stavova – poručio je Ștefănuță.

Nakon opomene, 38-godišnji zastupnik nastavio je svoje izlaganje na danskom jeziku, a potom je napustio govornicu. Incident je dodatno naglasio napetosti koje i dalje prate pitanje Grenlanda i geopolitičkih interesa velikih sila.