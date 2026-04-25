Escort dama progovorila o iskustvima sa slavnim nogometašima: "Jedan je jezivo rekao..."

Talijanski nogomet ponovno je u središtu kontroverze. Ovoga puta ne radi se o namještanju utakmica ili financijskim malverzacijama, već o velikoj policijskoj istrazi koja je razotkrila luksuznu escort mrežu u Milanu i u kojoj se spominju deseci nogometaša Serie A.

Prema informacijama talijanskih i međunarodnih medija, milanska Guardia di Finanza razbila je organiziranu mrežu koja je pod krinkom event agencije nudila elitne noćne izlaske, VIP večere i escort usluge za bogate klijente, prenosi Gol.hr.

U akciji su uhićene četiri osobe, a zaplijenjeno je više od milijun eura za koje se sumnja da potječu iz ilegalnih aktivnosti poput posredovanja u prostituciji i pranja novca.

Escort dama sve opisala

Istraga je pokrenuta nakon opsežnog prisluškivanja i financijskih analiza, koje su otkrile široku mrežu klijenata iz svijeta sporta i biznisa.

Najveći šok izazvala je informacija da se u dokumentima istrage pojavljuje između 50 i 70 sadašnjih i bivših nogometaša Serie A.

Nogometaši se u ovom slučaju pojavljuju isključivo kao klijenti, čija su imena isplivala kroz prisluškivane razgovore i financijske tragove.

Pravnih posljedica za igrače zasad nema, skandal predstavlja ozbiljan reputacijski problem za talijanski nogomet. Više od 60 igrača povezanih s jednom aferom otvara pitanja o načinu života profesionalnih sportaša izvan terena i utjecaju takvih priča na imidž lige.

''U javnoj si kući kao sve ostale''

Prema tekstu objavljenom u jednom od najrelevantnijih talijanskih medija, agenciji ANSA, jedna svjedokinja (djevojka koja je podnijela prijavu u kolovozu 2024.) otkrila je financijsku shemu. Organizatori su uzimali najmanje 50 posto zarade, dok je ostatak išao djevojkama. Od svog dijela, djevojke su morale same plaćati i “stanarinu za sobe”.

''Na te zabave počeli su dolaziti nogometaši. Neki su bili mirni, drugi su se ponašali neprimjereno. Čim bi shvatili da ne želiš s*** s njima, počeli bi te tjerati da se osjećaš loše. Jedan od njih mi je jezivo rekao: ‘Što hoćeš napraviti, p******? U javnoj si kući kao i sve ostale’“, ispričala je.

Podijelila je još detalja:

''Vlasnici stanova ponašali su se kao da smo njihovo vlasništvo, kontrolirali su nas i svuda nadzirali kamerama. Na mobitelima su imali neku vrstu kataloga, pokazivali bi ga gostima kluba i pitali: ‘Koju želite večeras?’“, rekla je.